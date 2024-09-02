НБУ представил новую памятную монету

Нацбанк представил памятную монету 30 августа 2024 года, которая получила название "Парламентаризм". Дело в том, что монету посвятили важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского парламента – Верховной Рады Украины.

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Презентацию монеты провели непосредственно в здании Верховной Рады Украины. На мероприятии присутствовали глава НБУ Андрей Пышный и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Что известно о дизайне монеты

На аверсе монеты "Парламентаризм" нанесены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы. Таким образом, воплотили идею о многогранности украинского народа. Еще один акцент, который выделяет монета, – это то, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

К теме! Памятная монета "Парламентаризм" имеет номинал 5 гривен. Ее ввели в обращение 30 августа 2024 года. Монету изготовили из нейзильбера. Тираж монеты составляет 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Кроме того, между силуэтами на монете добавили различные надписи:

Права;

Свобода;

Демократия;

Человек;

Защита Отечества;

Народ;

Парламентаризм;

Развитие;

Инклюзивность;

Равенство;

Евроинтеграция;

Закон.

Новая памятная монета НБУ / Фото НБУ

Эти слова являются отражением фундаментальных принципов демократии. Также на монете изображено информационное табло, на котором показывают результаты голосования в Верховной Раде. Тогда как на реверсе памятной монеты размещен стилизованный украинский орнамент. В то же время в центре композиции на зеркальном фоне нанесен логотип Верховной Рады Украины.