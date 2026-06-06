Именно эти гривны вышли из обращения в 2026 году: будьте внимательны
В 2026 году из обращения вышел ряд банкнот. В частности, речь идет о купюрах номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Дело в том, что их заменили на монеты.
Что известно о выводе из обращения 1, 2, 5 и 10 гривен, в 2026 году?
Из обращения выведены 1, 2, 5 и 10 гривен, образцов 2003 – 2007 годов, сообщает НБУ.
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Нужно понимать, что речь идет не о годе выпуска, а именно годе дизайна. То есть, какие даты указаны на банкнотах, не играет роли.
Все такие банкноты перестали быть средствами платежа независимо от года выпуска, что указывается на их обратной стороне,
– указывает НБУ.
Фактически, 2 марта 2026 года эти купюры полностью перестали стать средством платежа. Их постепенно заменяли на монеты не один год. То есть, определенное время в обращении параллельно сосуществовали оба варианта.
Сейчас указанные банкноты нельзя использовать при расчетах. Их можно только обменять.
Где можно обменять банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен сейчас?
Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен можно обменять в разных местах. В частности, во всех отделениях банков Украины такая опция доступна до 26 февраля 2027 года.
В уполномоченных банках этот срок продлен. То есть, в Райффайзенбанке, ПУМБ, Приватбанке, Ощадбанке обмен можно сделать до 28 февраля 2029 года. В НБУ эта процедура бессрочная.