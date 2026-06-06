Що відомо про виведення з обігу 1, 2, 5 та 10 гривень, у 2026 році?
З обігу виведено 1, 2, 5 та 10 гривень, зразків 2003 – 2007 років, повідомляє НБУ.
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Потрібно розуміти, що йдеться не по рік випуску, а саме рік дизайну. Тобто, які дати вказано на банкнотах, не грає ролі.
Усі такі банкноти перестали бути засобами платежу незалежно від року випуску, що зазначається на їх зворотному боці,
– вказує НБУ.
Фактично, 2 березня 2026 року ці купюри повністю перестали стати засобом платежу. Їх поступово замінювали на монети не один рік. Тобто, певний час в обігу паралельно співіснували обидва варіанти.
Наразі вказані банкноти не можна використовувати при розрахунках. Їх можна лише обміняти.
Де можна обміняти банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень зараз?
Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень можна обміняти у різних місцях. Зокрема, в усіх відділеннях банків України така опція доступна до 26 лютого 2027 року.
В уповноважених банках цей термін продовжено. Тобто, в Райффайзенбанку, ПУМБ, Приватбанку, Ощадбанку обмін можна зробити до 28 лютого 2029 року. В НБУ ця процедура безстрокова.