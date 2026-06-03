Какие монеты можно дорого продать?

Монета 10 гривен может оказаться чрезвычайно ценной. Речь идет об экземпляре 2020 года, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Читайте также За такие переводы с карты на карту придется заплатить штраф



Как выглядят 10 гривен 2026 года / Изображение с ресурса "Монеты-ягодки"

Нужно понимать, что обычные 10 гривен ничего не стоят. Однако нумизматы могут действительно много заплатить за экземпляры "с поворотом". Стоит обратить внимание именно на соотношение сторон. То есть насколько Мазепа перевернут относительно противоположной стороны.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Если этот поворот значительный, то есть, достигает 180 градусов, цена монеты высокая. В зависимости от состояния, стоимость такого экземпляра варьируется в пределах 2 000 – 5 000 гривен.

Заметим, чтобы действительно дорого продать монету, стоит:

сделать ее подробные фото и видео перед аукционом;

не чистить монету, чтобы не создать дополнительные механические повреждения;

не мыть монету, особенно с помощью химических средств;

проконсультироваться со знатоками, например, на форумах по реальной стоимости такой монеты.

За сколько можно продать другие экземпляры такого номинала?