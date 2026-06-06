Что известно о выводе из обращения 1, 2, 5 и 10 гривен, в 2026 году?

Из обращения выведены 1, 2, 5 и 10 гривен, образцов 2003 – 2007 годов, сообщает НБУ.

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Нужно понимать, что речь идет не о годе выпуска, а именно годе дизайна. То есть, какие даты указаны на банкнотах, не играет роли.

Все такие банкноты перестали быть средствами платежа независимо от года выпуска, что указывается на их обратной стороне,

– указывает НБУ.

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Фактически, 2 марта 2026 года эти купюры полностью перестали стать средством платежа. Их постепенно заменяли на монеты не один год. То есть, определенное время в обращении параллельно сосуществовали оба варианта.

Сейчас указанные банкноты нельзя использовать при расчетах. Их можно только обменять.

Где можно обменять банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен сейчас?