НБУ призывает исключить России из мощной организации: при чем здесь терроризм
Источник:НБУ
Национальный банк Украины продолжает работать на экономическом фронте. В частности, центробанк обратился к мощной межправительственной организации из-за России.
Нацбанк призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) лишить Россию, которая в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины, статуса участника.
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Призыв НБУ относительно России
Следующее пленарное заседание FATF запланировано на 18 – 20 октября 2022 года. В июне они отказались исключать государство-агрессора из своего состава. Поэтому НБУ просит межправительственную организацию уделить внимание вопросу о статусе России в конце октября.К теме! В конце января 2022 года британский парламентарий заявлял, что Великобритания должна поддерживать Украину на тот момент в условиях угрозы полномасштабного вторжения России. По его словам, "грязные деньги", которые используют для дестабилизации Восточной Европы, проходили именно через Лондон.
Новый глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что эти решения нужно принять, поскольку государство-агрессор нарушает фундаментальные принципы международного права. Он также подчеркнул, что такие действия России создают серьезную угрозу безопасности и целостности финансовой системы на глобальном уровне.
Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения,
– добавил Пышный.
Что известно о FATF:
- Это межправительственная организация, формирующая стандарты для мира в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- Эксперты этой организации также оценивают соответствия государств этим стандартам;
- На сегодняшний день в черный список межправительственной организации входят только Северная Корея и Иран, который до полномасштабного нападения России на Украину был лидером среди под санкционных стран;
- Внесение страны в черный список организации оказывает непосредственное влияние на банковскую систему этого государства, а также международную торговлю;
- Например, любые платежи, отправляемые на банковские счета такой страны, сразу попадают под подозрение. Поэтому их исполнение могут остановить.