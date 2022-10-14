НБУ призывает исключить России из мощной организации: при чем здесь терроризм

Национальный банк Украины продолжает работать на экономическом фронте. В частности, центробанк обратился к мощной межправительственной организации из-за России.

Нацбанк призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) лишить Россию, которая в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины, статуса участника.

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Призыв НБУ относительно России

Следующее пленарное заседание FATF запланировано на 18 – 20 октября 2022 года. В июне они отказались исключать государство-агрессора из своего состава. Поэтому НБУ просит межправительственную организацию уделить внимание вопросу о статусе России в конце октября.

В конце января 2022 года британский парламентарий заявлял, что Великобритания должна поддерживать Украину на тот момент в условиях угрозы полномасштабного вторжения России. По его словам , "грязные деньги", которые используют для дестабилизации Восточной Европы , проходили именно через Лондон.

Новый глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что эти решения нужно принять, поскольку государство-агрессор нарушает фундаментальные принципы международного права. Он также подчеркнул, что такие действия России создают серьезную угрозу безопасности и целостности финансовой системы на глобальном уровне.

Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения,

– добавил Пышный.

Что известно о FATF: