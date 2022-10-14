Нацбанк закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) позбавити Росію, яка у 2022 році почала повномасштабну війну проти України, статусу учасника.

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Заклик НБУ щодо Росії

Наступне пленарне засідання FATF заплановане на 18 – 20 жовтня 2022 року. У червні вони відмовилися виключати державу-агресорку зі свого складу. Тож НБУ просить міжурядову організацію приділити увагу питанню щодо статусу Росії наприкінці жовтня.

До теми! Наприкінці січня 2022 року британський парламентар заявляв, що Велика Британія повинна підтримувати Україну, на той момент, в умовах загрози повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, "брудні гроші", які використовують для дестабілізації Східної Європи, проходили саме через Лондон.

Новий очільник Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що ці рішення потрібно ухвалити, оскільки держава-агресорка порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Він також підкреслив, що такі дії Росії створюють серйозну загрозу для безпеки та цілісності фінансової системи на глобальному рівні.

Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження,

– додав Пишний.

Що відомо про FATF: