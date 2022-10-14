Нацбанк закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) позбавити Росію, яка у 2022 році почала повномасштабну війну проти України, статусу учасника.
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Заклик НБУ щодо Росії
Наступне пленарне засідання FATF заплановане на 18 – 20 жовтня 2022 року. У червні вони відмовилися виключати державу-агресорку зі свого складу. Тож НБУ просить міжурядову організацію приділити увагу питанню щодо статусу Росії наприкінці жовтня.
Новий очільник Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що ці рішення потрібно ухвалити, оскільки держава-агресорка порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Він також підкреслив, що такі дії Росії створюють серйозну загрозу для безпеки та цілісності фінансової системи на глобальному рівні.
Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження,
– додав Пишний.
Що відомо про FATF:
- Це міжурядова організація, яка формує стандарти для світу у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму;
- Експерти з цієї організації також оцінюють відповідності держав цим стандартам;
- На сьогодні до чорного списку міжурядової організації входять лише Північна Корея та Іран, який до повномасштабного нападу Росії на Україну був лідером серед підсанкційних країн;
- Внесення країни до чорного списку організації безпосередньо впливає на банківську систему цієї держави, а також міжнародну торгівлю;
- Для прикладу, будь-які платежі, які відправляють на банківські рахунки такої країни, відразу потрапляють під підозру. Тому їхнє виконання можуть зупинити.