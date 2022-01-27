Парламентарий-консерватор заявил, что Великобритания должна поддерживать Украину в условиях угрозы полномасштабного вторжения России. По его словам, "грязные деньги", которые используются для дестабилизации Восточной Европы, проходили через Лондон.

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"Грязные деньги" из России

Том Тугендат, глава комитета по иностранным делам, заявил, что Великобритания обязана действовать через роль Лондона в глобальном отмывании денег.

Много грязных денег, которые, к сожалению, влекут за собой нестабильность – как здесь, в Боснии, так и в Украине, и, конечно, в России – протекает через наши рынки в Лондоне,

– сказал он во время выступления в столице Боснии и Герцеговины.

Комитет по иностранным делам под руководством Тугендата давно предупреждал, что Владимира Путина ободрило бездействие Великобритании по борьбе с отмыванием денег в Лондоне. В частности, в 2018 году парламентарии представили отчет под названием "Золото Москвы" . Один из главных выводов – лучший способ борьбы с российской агрессией – помешать Кремлю незаконно отмывать деньги через Великобританию и ее зарубежные территории.

Британский парламентарий сделал заявление о "грязных деньгах" из РФ / Фото Getty Images

Составители отчета также уточнили, что закрывать глаза на роль Лондона в сокрытии доходов от коррупции, связанной с Кремлем, может указывать на то, что Британия не настроена серьезно противостоять всему спектру наступательных действий президента России.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Том Тугендат рассказал изданию The Guardian , что Великобритания должна снова решить проблему с отмыванием денег в своей стране. По его словам, они будут следить куда уходят эти деньги, особое внимание будет уделено заморским территориям.