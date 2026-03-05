Почему при обмене долларов получаешь меньше: вы должны это знать

При обмене валюты нужно учитывать много факторов. В частности, состояние банкнот, которые вы хотите сдать. Ведь от того, есть ли на купюрах повреждения, зависит результат обмена.

Можно ли обменять валюту с повреждениями?

Валюта с повреждениями подлежит обмену. Суть именно в степени изношенности, сообщает Нацбанк.

Читайте также Почему обменники не принимают доллары 2006 года

В 2023 году регулятор принял решение об отмене признаков незначительного износа банкнот. Благодаря этому НБУ стремился бороться с влиянием человеческого фактора на проверку купюр.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– указал НБУ.

Если же банкноты имеют признаки значительного износа, их отдают на инкассо. Такая процедура происходит по тарифам банков и небанковских учреждений.

Какие важные нюансы, по инкассо нужно знать:

инкассо может быть длительной процедурой во времени;

тарифы на эту процедуру должны быть размещены в доступном для потребителей месте.

Нужно понимать, что при инкассо банк передает поврежденные банкноты иностранному банку-корреспонденту. И уже таким образом происходит обмен, указывает "Гаразд".

По результатам операции инкассо средства могут быть зачислены на корреспондентский счет банка, а банк в свою очередь зачислит сумму принятой валюты на счет клиента,

– говорится в сообщении.

При инкассо вы получите не всю сумму. А за вычетом установленной комиссии.

Что еще важно знать об обмене долларов?