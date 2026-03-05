Почему при обмене долларов получаешь меньше: вы должны это знать
- Валюта с повреждениями подлежит обмену, но степень изношенности может влиять на процесс.
- Банкноты со значительным износом передаются на инкассо.
При обмене валюты нужно учитывать много факторов. В частности, состояние банкнот, которые вы хотите сдать. Ведь от того, есть ли на купюрах повреждения, зависит результат обмена.
Можно ли обменять валюту с повреждениями?
Валюта с повреждениями подлежит обмену. Суть именно в степени изношенности, сообщает Нацбанк.
В 2023 году регулятор принял решение об отмене признаков незначительного износа банкнот. Благодаря этому НБУ стремился бороться с влиянием человеческого фактора на проверку купюр.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– указал НБУ.
Если же банкноты имеют признаки значительного износа, их отдают на инкассо. Такая процедура происходит по тарифам банков и небанковских учреждений.
Какие важные нюансы, по инкассо нужно знать:
- инкассо может быть длительной процедурой во времени;
- тарифы на эту процедуру должны быть размещены в доступном для потребителей месте.
Нужно понимать, что при инкассо банк передает поврежденные банкноты иностранному банку-корреспонденту. И уже таким образом происходит обмен, указывает "Гаразд".
По результатам операции инкассо средства могут быть зачислены на корреспондентский счет банка, а банк в свою очередь зачислит сумму принятой валюты на счет клиента,
– говорится в сообщении.
При инкассо вы получите не всю сумму. А за вычетом установленной комиссии.
Что еще важно знать об обмене долларов?
Сейчас действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года. Документов, которые бы отрицали это не существует.
НБУ запрещает банкам и небанковским финансовым устанавливать свои ограничения, по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты. При условии, что она является законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
Если финучреждение нарушает это требование, вы можете подать жалобу в НБУ. Регулятор проведет проверку и применит меры для регуляции этой ситуации.