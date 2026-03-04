Почему 100 долларов может не принять обменник?

Обменник не может самостоятельно устанавливать ограничения, которые не соответствуют требованиям НБУ, сообщает регулятор.

Читайте также "Синие" и "белые" доллары: какие из них дороже на самом деле

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– указывает Нацбанк.

В то же время некоторые финучреждения отказываются от долларовых банкнот, выпущенных в 1996 и даже 2006 году. Это может быть связано с невозможностью обменника проверить купюру, сообщает Unex Bank.

Важно! На 100 долларах 2013 года есть новые элементы защиты, в частности, подвижная 3D лента. Благодаря этому, такие банкноты труднее подделать и легче проверить.

Заметим, что НБУ предостерегает финучреждения от подобных действий. Регулятор предупреждает об ответственности за нарушение установленных регулятором требований.

Помните, что вы имеете право подать жалобу в Нацбанк. Если нарушение будет подтверждено, регулятор обещает повлиять на учреждение.

Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия,

– сообщает НБУ.

Какие правила обмена валюты важно знать?