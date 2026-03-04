Почему 100 долларов может не принять обменник?
Обменник не может самостоятельно устанавливать ограничения, которые не соответствуют требованиям НБУ, сообщает регулятор.
Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,
– указывает Нацбанк.
В то же время некоторые финучреждения отказываются от долларовых банкнот, выпущенных в 1996 и даже 2006 году. Это может быть связано с невозможностью обменника проверить купюру, сообщает Unex Bank.
Важно! На 100 долларах 2013 года есть новые элементы защиты, в частности, подвижная 3D лента. Благодаря этому, такие банкноты труднее подделать и легче проверить.
Заметим, что НБУ предостерегает финучреждения от подобных действий. Регулятор предупреждает об ответственности за нарушение установленных регулятором требований.
Помните, что вы имеете право подать жалобу в Нацбанк. Если нарушение будет подтверждено, регулятор обещает повлиять на учреждение.
Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия,
– сообщает НБУ.
Какие правила обмена валюты важно знать?
В 2023 году НБУ отменил понятие незначительно изношенная банкнота. Соответственно, если купюра имеет небольшие повреждения, это никак не влияет на результаты обмена. То есть, он происходит по стандартному курсу.
А вот купюры с признаками значительного износа отдают на инкассо. Эта процедура может быть длительной во времени, к тому же, происходит она по комиссии, которую установило финучреждение.
Нужно понимать, что при инкассо банк передает ваши средства иностранному банку-корреспонденту. А уже он осуществляет обмен.