Чому при обміні доларів отримуєш менше: ви маєте це знати
- Валюта з пошкодженнями підлягає обміну, але ступінь зношеності може впливати на процес.
- Банкноти із значним зношенням передаються на інкасо.
При обміні валюти потрібно враховувати багато факторів. Зокрема, стан банкнот, які ви хочете здати. Адже від того, чи є на купюрах пошкодження, залежить результат обміну.
Чи можна обміняти валюту з пошкодженнями?
Валюта з пошкодженнями підлягає обміну. Суть саме в ступені зношеності, повідомляє Нацбанк.
У 2023 році регулятор ухвалив рішення про скасування ознак незначного зношення банкнот. Завдяки цьому НБУ прагнув боротися з впливом людського фактора на перевірку купюр.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– вказав НБУ.
Якщо ж банкноти мають ознаки значного зношення, їх віддають на інкасо. Така процедура відбувається за тарифами банків та небанківських установ.
Які важливі нюанси, щодо інкасо потрібно знати:
- інкасо може бути тривалою процедурою у часі;
- тарифи на цю процедуру мають бути розміщені у доступному для споживачів місці.
Потрібно розуміти, що при інкасо банк передає пошкоджені банкноти іноземному банку-кореспонденту. І уже таким чином відбувається обмін, вказує "Гаразд".
За результатами операції інкасо кошти можуть бути зараховані на кореспондентський рахунок банку, а банк своєю чергою зарахує суму прийнятої валюти на рахунок клієнта,
– йдеться у повідомленні.
При інкасо ви отримаєте не всю суму. А з вирахуванням встановленої комісії.
Що ще важливо знати про обмін доларів?
Наразі чинними є всі долари, випущені після 1914 року. Документів, які б заперечували це не існує.
НБУ забороняє банкам та небанківським фінансовим встановлювати свої обмеження, щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. За умови, що вона є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
Якщо фінустанова порушує цю вимогу, ви можете подати скаргу в НБУ. Регулятор проведе перевірку і застосує заходи для регуляції цієї ситуації.