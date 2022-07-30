От НБУ-психолога до цен в магазинах: как украинцы реагируют на запрет на табло с курсами валют

Новость о запрете использования столь привычного для украинцев табло со стоимостью иностранных валют всколыхнула всю страну. Неудивительно, что реакция украинцев не заставила себя ждать.

Прежде всего, стоит отметить, что небанковские финучреждения уже начали выполнять новое требование Нацбанка и выключили табло с курсами валют. Это можно заметить как на улицах городов Украины, пишет "Судебная юридическая газета". О самых ярких реакциях жителей Украины на нововведения от НБУ – читайте в материале 24 канала.

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Нововведение НБУ вызвало резонанс среди украинцев

Решения НБУ сразу начали комментировать украинцы в социальных сетях. Среди реакций можно зафиксировать неодобрение этого решения, иронию и шутки, а также ряд интересных предложений по адаптации этого в других секторах.

В частности, один из пользователей Twitter предложил использовать этот принцип относительно цен в магазинах, которые существенно выросли с начала 2022 года на фоне мощной инфляции. Его идея не единична. К примеру, в сети есть пост с "предположением", что Нацбанк будет делать как одна из сетей супермаркетов: "на ценниках одно, а при расчете на кассе – другое.."не успели поменять".

Еще один пользователь твиттер предположил, что НБУ пошел на такой шаг, ведь на соответствующем табло должно быть уже легендарное для украинцев изречение, в котором говорится о направлении движения российского корабля.

Некоторые считают, что у НБУ появилась новая "услуга" – психологическая терапия, а пользователь твиттер Виктор Гладенко наоборот достаточно положительно оценил усиление контроля за деятельностью небанковских финучреждений, работающих с наличной валютой, однако решение о запрете табло прокомментировал, как странно.

https://twitter.com/GladenkoViktor/status/1553376173178191873

Что известно о решении НБУ:

29 июля 2022 года Нацбанк обнародовал решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой;

решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой; Прежде всего, речь идет о запрете использования табло с курсами иностранных валют;

Этот шаг украинский центробанк обосновал стремление минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду;

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишив обнародовал на своей странице в фейсбуке дополнительные пояснения по этому шагу;

на своей странице в фейсбуке дополнительные пояснения по этому шагу; Среди них он выделил – дисциплину на валютном рынке и необходимость соблюдение норм валютного законодательства и актов НБУ.

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