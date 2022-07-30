Прежде всего, стоит отметить, что небанковские финучреждения уже начали выполнять новое требование Нацбанка и выключили табло с курсами валют. Это можно заметить как на улицах городов Украины, пишет "Судебная юридическая газета". О самых ярких реакциях жителей Украины на нововведения от НБУ – читайте в материале 24 канала.

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Нововведение НБУ вызвало резонанс среди украинцев

Решения НБУ сразу начали комментировать украинцы в социальных сетях. Среди реакций можно зафиксировать неодобрение этого решения, иронию и шутки, а также ряд интересных предложений по адаптации этого в других секторах.

В частности, один из пользователей Twitter предложил использовать этот принцип относительно цен в магазинах, которые существенно выросли с начала 2022 года на фоне мощной инфляции. Его идея не единична. К примеру, в сети есть пост с "предположением", что Нацбанк будет делать как одна из сетей супермаркетов: "на ценниках одно, а при расчете на кассе – другое.."не успели поменять".

Еще один пользователь твиттер предположил, что НБУ пошел на такой шаг, ведь на соответствующем табло должно быть уже легендарное для украинцев изречение, в котором говорится о направлении движения российского корабля.

Некоторые считают, что у НБУ появилась новая "услуга" – психологическая терапия, а пользователь твиттер Виктор Гладенко наоборот достаточно положительно оценил усиление контроля за деятельностью небанковских финучреждений, работающих с наличной валютой, однако решение о запрете табло прокомментировал, как странно.

https://twitter.com/GladenkoViktor/status/1553376173178191873

Что известно о решении НБУ:

29 июля 2022 года Нацбанк обнародовал решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой;

решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой; Прежде всего, речь идет о запрете использования табло с курсами иностранных валют;

Этот шаг украинский центробанк обосновал стремление минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду;

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишив обнародовал на своей странице в фейсбуке дополнительные пояснения по этому шагу;

на своей странице в фейсбуке дополнительные пояснения по этому шагу; Среди них он выделил – дисциплину на валютном рынке и необходимость соблюдение норм валютного законодательства и актов НБУ.

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