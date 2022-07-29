В пятницу, 29 июля, Нацбанк обнародовал новые требования к ряду небанковских финансовых учреждений по организации торговли валютой в формате наличных денег на территории Украины.

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Нововведение от НБУ

Следовательно, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи теперь запрещено информировать жителей Украины о курсах покупки и продажи иностранных валют в привычной для нас форме. – на табло с актуальными данными о стоимости валют.

Важно! То есть, эти субъекты финансового рынка Украины не смогут указывать информацию об изменении курсов валют за пределами касс своих учреждений и их структурных подразделений

В Нацбанке подчеркивают, что информацию о курсах покупки и продажи иностранных денежных единиц небанковские финучреждения должны предлагать клиентам в четком формате в соответствии со стандартами – копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. В Нацбанк объяснили это решение необходимостью достижения двух целей. Речь идет о:

минимизации спекуляций,

спекуляций, создании действительно конкурентной среды на рынке.

НБУ отмечает, что в современных условиях – полномасштабное вторжение россии в Украину – расшатывание ситуации на валютном рынке Украины с целью увеличения доходов в том секторе, где обычные граждане покупают валюту является неприемлемым. Банк упомянул именно о наличном курсе.

Дополнительные требования НБУ

Следующее требование – небанковские финансовые учреждения вновь обязаны подавать данные в Реестр помещений, где будут проходить операции, связанные с валютой с использованием наличных денег в национальном или иностранном эквивалентах.

Также НБУ требует от этой категории банков осуществлять все валютные операции с наличием камер видеонаблюдения. Это условие продиктовано для контроля за соблюдением этих требований субъектами относительно порядка проведения операций с валютой, а также обеспечения безопасности во время военного положения в стране.