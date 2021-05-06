Цена акции компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, остановилась на уровне 421 000 долларов за один актив. К тому же рынок демонстрирует положительную тенденцию для Berkshire Hathaway. Это и является проблемой.

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Максимальное значение

Во вторник, 4 мая, стоимость активов критически приблизилась к максимальному значению, которое могут обработать системы Nasdaq. Этот уровень равен 429 496 долларов за акцию.

Американский инвестор является горячим противником дробления ценных бумаг его компании. Баффет уверен, что высокая цена защищает Berkshire Hathaway от неквалифицированных инвесторов.

В связи с этим, биржа решила временно прекратить публикацию данных о всех активах, которые пересекли отметку в 98% максимального допустимого значения. Nasdaq заявила, что обновит свое программное обеспечение до конца мая. Интересно, что такая проблема возникла не только в Nasdaq, но и на бирже IEX Group. В апреле последняя заявила, что прекращает принимать заявки на акции класса А компании Уоррена Баффета. Главная причина – внутреннее ценовое ограничение торговой системы.

Nasdaq перестала публиковать данные об активах Berkshire Hathaway / Инфографика Nasdaq

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила, что стремительный рост стоимости акции компании Баффета не повлияет на работу ее систем. Эта биржа проводит достаточно большую часть операций с акциями класса A.

Акции класса А Это категория ценных бумаг, которые считаются самой привилегированной в контексте своих прав: голоса, прав на конвертацию, прав собственности, прав на дивиденды и приоритетов ликвидации. Эти акции, как правило, распределяются руководством высшего уровня для обеспечения надлежащего контроля над компанией.