Цена акции компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, остановилась на уровне 421 000 долларов за один актив. К тому же рынок демонстрирует положительную тенденцию для Berkshire Hathaway. Это и является проблемой.
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Максимальное значение
Во вторник, 4 мая, стоимость активов критически приблизилась к максимальному значению, которое могут обработать системы Nasdaq. Этот уровень равен 429 496 долларов за акцию.
В связи с этим, биржа решила временно прекратить публикацию данных о всех активах, которые пересекли отметку в 98% максимального допустимого значения. Nasdaq заявила, что обновит свое программное обеспечение до конца мая. Интересно, что такая проблема возникла не только в Nasdaq, но и на бирже IEX Group. В апреле последняя заявила, что прекращает принимать заявки на акции класса А компании Уоррена Баффета. Главная причина – внутреннее ценовое ограничение торговой системы.
Nasdaq перестала публиковать данные об активах Berkshire Hathaway / Инфографика Nasdaq
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила, что стремительный рост стоимости акции компании Баффета не повлияет на работу ее систем. Эта биржа проводит достаточно большую часть операций с акциями класса A.