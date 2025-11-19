Какой налог планирует ввести Россия?

Ожидается, что введение этого налога принесет 2,7 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно понимать, что из-за санкций у России исчез доступ к западным чипам и другому оборудованию. Это сильно повлияло на местных производителей. Сейчас российская промышленность пытается самостоятельно обеспечить оборонный сектор. Речь идет, в частности, об изготовлении беспилотников.

Отсутствие современного электронного оборудования также мешает России оставаться конкурентоспособной в гонке с Соединенными Штатами, Китаем и другими странами в разработке искусственного интеллекта, который требует значительной вычислительной мощности,

– отмечает издание

Интересно! Сначала российское правительство планирует сосредоточиться именно на импортных смартфонах и ноутбуках. Впоследствии планируют уделить внимание и компонентам этой техники.

Какие налоги в России вырастут?

Россия планирует повысить НДС. Налог должен вырасти с 1 января 2026 года до 22%, сообщает СВРУ.

Такое решение российское правительство приняло на фоне роста бюджетного дефицита. Дело в том, что Кремлю все труднее финансировать войну против Украины.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк рф удерживать высокую учетную ставку еще минимум два квартала,

– отмечает украинская разведка.

Обратите внимание! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших. Больший только в нескольких странах, например, в Венгрии.

Что происходит в России сейчас?