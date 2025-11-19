Какой налог планирует ввести Россия?
Ожидается, что введение этого налога принесет 2,7 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Нужно понимать, что из-за санкций у России исчез доступ к западным чипам и другому оборудованию. Это сильно повлияло на местных производителей. Сейчас российская промышленность пытается самостоятельно обеспечить оборонный сектор. Речь идет, в частности, об изготовлении беспилотников.
Отсутствие современного электронного оборудования также мешает России оставаться конкурентоспособной в гонке с Соединенными Штатами, Китаем и другими странами в разработке искусственного интеллекта, который требует значительной вычислительной мощности,
– отмечает издание
Интересно! Сначала российское правительство планирует сосредоточиться именно на импортных смартфонах и ноутбуках. Впоследствии планируют уделить внимание и компонентам этой техники.
Какие налоги в России вырастут?
Россия планирует повысить НДС. Налог должен вырасти с 1 января 2026 года до 22%, сообщает СВРУ.
Такое решение российское правительство приняло на фоне роста бюджетного дефицита. Дело в том, что Кремлю все труднее финансировать войну против Украины.
Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк рф удерживать высокую учетную ставку еще минимум два квартала,
– отмечает украинская разведка.
Обратите внимание! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших. Больший только в нескольких странах, например, в Венгрии.
Что происходит в России сейчас?
В России испытывает кризис еще одна отрасль. Речь идет о металлургической промышленности. В частности, там ухудшается ситуация из-за значительных экспортных ограничений. Также значительное влияние имеет конкуренция с Китаем. Дело в том, что китайские товары дешевле и пользуются большей популярностью.
Российский Центробанк фиксирует отток средств. Все больше бизнесов и обычных граждан в России предпочитают наличные. Причиной этого является углубление экономического кризиса.