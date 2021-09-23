Об этом сообщил президент "Блокчейн Ассоциации Украины" (БАУ) и основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян в телеграмме.

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Как будут облагать криптовалюту

Согласно документу, планируют ввести налог на прибыль с виртуальных активов:

для физических лиц – 5% налога на прибыль + 1,5% военного сбора;

для юридических лиц – 5% налога на прибыль.

Такие ставки будут действовать 5 лет, ведь они являются льготными. После того ставки могут возрасти.

Важно, что эти ставки будут применяться именно к прибыли, которую инвестор выводит с биржи. То есть инвестор, который за год условно увеличил свои активы с 1000 долларов до 3 тысяч долларов, но не вывел их из биржи, не платит ничего. А инвестор, котор ы й эти деньги вывел, заплатит 6,5% из 2 тысяч долларов, ведь такова его прибыль.

Какие налоги на криптовалюту действуют сейчас

Сейчас нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Таковы общие правила налогообложения дохода физлиц. При этом нужно платить налоги не с прибыли, а со всей суммы, которую инвестор выводит с биржи.

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