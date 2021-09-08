Ініціатива регулюватиме створення, випуск та обігу віртуальних активів. Крім того, передбачає законодавче регулювання приниципів ринку віртуальних активів.

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Чому це важливо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трильйони доларів. Це потужний оборот, оскільки цей сектор економіки існує менше, ніж 10 років.

У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюта в світі, за даними Chainanalysis,

– наголосив Федоров.

Навіщо потрібен закон

За словами чиновника, закон створює юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови стосунків з державою, зручна робота з регулятором та вигідне оподаткування.

В Україні щодня оборот віртуальних активів становить 1 мільярд гривень. Однак це відбувається "в тіні". Відтак міжнародні біржі не можуть зайти на наш ринок. Федоров наголосив, що з жодної операції з віртуальними активами не платять податки. Саме тому й потрібен закон: аби регулювати ці питання.

Які результати очікують

Міністр зауважив, що створять вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватись в Україні, а не за кордоном. Натомість бюджет наповнюватиметься податками, а підприємці відчуватимуть себе захищеними.