Курс гривны к доллару и евро 29 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты снизились в цене.

Источник: 24 канал

Доллар в пятницу, 29 января, покупали за 28,04 гривны (-4 копейки по сравнению с четвергом, 28 января), а продавали – по 28,23 гривны (-4 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг покупали за 33,81 гривны (-1 копейка), а продавали по 34,19 гривны (-2 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 29 января таков:

доллар – 28,10 гривны (покупка) и 28,14 гривны (продажа)

евро – 34,95 гривны (покупка) и 34,05 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 29 января, доллар стоил на 2 копейки больше чем в предыдущий банковский день – 28,19 гривны. Европейская валюта наоборот упала в цене, в пятницу ее оценили в 34,10 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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