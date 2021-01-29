На п'ятницю, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Источник: Нацбанк

Официальный курс валют доллара и евро на 29 января

В пятницу, 29 января, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,19 гривны. Это на 2 копейки больше чем 28 января.

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Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 34,10 гривны, что на 2 копейки меньше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар: 28,12 – 28,14 гривны.

Евро: 34,12 – 34,14 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Доллар: покупка – 28,08 гривны, продажа – 28,27 гривны.

Евро: покупка – 33,82 гривны, продажа – 34,21 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.