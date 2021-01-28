Многие национальные валюты мира пошатнули свое положение из-за пандемии коронавируса. Однако некоторым удалось улучшить свое положение.

Источник: Bloomberg

В 2020 среди азиатских валют хуже всех себя продемонстрировали пакистанская и индийская рупия.

Сначала ожидали, что индийская рупия получит статус самой плохой. Однако она заняла второе место, обесценившись на 2,5% и закрыв 2020 с курсом 73,14 доллара.

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Почему рупия упала

Резервный банк Индии в 2020 году агрессивно накапливал валютные резервы, увеличив их на 120 миллиардов долларов. Сейчас они достигают почти 580 миллиардов долларов. Это в основном и привело к падению рупии в дополнение к последствиям пандемии.

Для сравнения валютные резервы Украины сейчас на рекордно высоком уровне и достигают 30 миллиардов долларов.

Переоценена рупия

Аналитики считают, что центробанк вмешивался не просто, чтобы наполнить свои резервы, но и, чтобы сохранить национальную валюту слабой. Ведь рупия считалась переоцененной в последние несколько лет.

Мы продолжаем наблюдать неэффективность рупии, несмотря на огромный объем поступлений иностранных инвестиций на внутренние рынки,

– заявили в центробанке.

Какая вели себя другие валюты

Больше индийской рупии обесценилась пакистанская – на 3,4% из-за перезагрузки страны по внешнему долгу.

Довольно сильно обвалилась турецкая лира – на 25%. Однако она не включена в список азиатских валют.

Японская иена и китайский юань наоборот существенно укрепились относительно доллара в течение 2020 – на 5% и 6,2% соответственно.

А вот гривна упала на 20% в 2020 году. Однако следует помнить, что она существенно укрепилась в 2019 году.

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