Худшая и лучшая валюты Азии в 2020: инфографика
Многие национальные валюты мира пошатнули свое положение из-за пандемии коронавируса. Однако некоторым удалось улучшить свое положение.
Источник: Bloomberg
В 2020 среди азиатских валют хуже всех себя продемонстрировали пакистанская и индийская рупия.
Сначала ожидали, что индийская рупия получит статус самой плохой. Однако она заняла второе место, обесценившись на 2,5% и закрыв 2020 с курсом 73,14 доллара.
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Почему рупия упала
Резервный банк Индии в 2020 году агрессивно накапливал валютные резервы, увеличив их на 120 миллиардов долларов. Сейчас они достигают почти 580 миллиардов долларов. Это в основном и привело к падению рупии в дополнение к последствиям пандемии.
Переоценена рупия
Аналитики считают, что центробанк вмешивался не просто, чтобы наполнить свои резервы, но и, чтобы сохранить национальную валюту слабой. Ведь рупия считалась переоцененной в последние несколько лет.
Мы продолжаем наблюдать неэффективность рупии, несмотря на огромный объем поступлений иностранных инвестиций на внутренние рынки,
– заявили в центробанке.
Какая вели себя другие валюты
- Больше индийской рупии обесценилась пакистанская – на 3,4% из-за перезагрузки страны по внешнему долгу.
- Довольно сильно обвалилась турецкая лира – на 25%. Однако она не включена в список азиатских валют.
- Японская иена и китайский юань наоборот существенно укрепились относительно доллара в течение 2020 – на 5% и 6,2% соответственно.
- А вот гривна упала на 20% в 2020 году. Однако следует помнить, что она существенно укрепилась в 2019 году.
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