Курс гривны к доллару и евро 1 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты подешевели.

Источник: 24 канал

Доллар в понедельник, 1 февраля, покупали за 28,00 гривны (-4 копейки по сравнению с пятницей, 29 января), а продавали – по 28,20 гривны (-3 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в понедельник покупали за 33,78 гривны (-3 копейки), а продавали по 34,20 гривны (+1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 1 февраля таков:

доллар – 28,05 гривны (покупка) и 28,10 гривны (продажа)

евро – 34,85 гривны (покупка) и 34,00 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 1 февраля, доллар стоил на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день – 28,13 гривны. Европейская валюта наоборот – выросла в цене, в понедельник ее оценили в 34,16 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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