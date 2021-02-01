Готівковий курс валют на 1 лютого: євро та долар знову подешевшали
Курс гривні щодо долара та євро 1 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти впали в ціні.
Джерело: 24 канал
Долар у понеділок, 1 лютого, купували за 28,00 гривні (-4 копійки у порівнянні з п'ятницею, 29 січня), а продавали – по 28,20 гривні (-3 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.
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Євро у п'ятницю купували за 33,78 гривні (-3 копійки), а продавали по 34,20 гривні (+1 копійка).
Готівковий курс валют у Києві 1 лютого такий:
- долар – 28,05 гривні (купівля) і 28,10 гривні (продаж);
- євро – 33,85 гривні (купівля) і 34,00 гривні (продаж).
За курсом валют від НБУ 1 лютого, долар коштував на 6 копійок менше ніж в попередній банківський день – 28,13 гривні. Європейська валюта навпаки – зросла в ціні, у понеділок її оцінили в 34,16 гривні.
Як змінювався готівковий курс у січні 2021
У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.
Джерело: 24 канал
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