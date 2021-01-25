Курс гривны к доллару и евро 25 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская валюта, как и европейская, упала в цене.

Источник: Финансы 24

Доллар в понедельник, 25 января, покупали за 28,09 гривны (-2 копейки по сравнению с субботой, 23 января), а продавали – по 28,28 гривны (без изменений). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали за 33,97 гривны (-4 копейки), а продавали по 34,37 гривны (+1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 25 января таков:

доллар – 28,18 гривны (покупка) и 28,22 гривны (продажа)

евро – 34,10 гривны (покупка) и 34,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 25 января, доллар упал на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,16 гривны. Европейская валюта также ощутимо упала в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 34,25 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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