Курс гривні щодо долара та євро 25 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська валюта, як і європейська, впала у ціні.

Джерело: Фінанси 24

Долар у понеділок, 25 січня, купували за 28,09 гривні (-2 копійки у порівнянні з суботою, 23 січня), а продавали – по 28,29 гривні (без змін). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у понеділок купували за 33,97 (-4 копійки), а продавали по 34,37 гривні (+1 копійка).

Готівковий курс валют у Києві 25 січня такий:

долар – 28,18 гривні (купівля) і 28,22 гривні (продаж);

євро – 34,10 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 25 січня, долар впав на 10 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,16 гривні. Європейська валюта також відчутно впала в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 34,25 гривні.

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У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

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