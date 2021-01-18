Наличный курс валют на 18 января: доллар прибавил в цене, а евро – падает
Курс гривны к доллару и евро 18 января на наличном рынке обращались по-разному. Так, американская валюта продолжает подниматься в цене, а европейская – падает.
Доллар в понедельник, 18 января, покупали за 28,07 гривны (+4 копейки по сравнению с пятницей, 15 января), а продавали – по 28,31 гривны (+5 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
К теме Гривна будет расти: каким будет курс доллара на этой неделе, 18 – 22 января
Евро в понедельник покупали за 33,76 гривны (-8 копейки), а продавали по 34,23 гривны (-3 копейки).
Наличный курс валют в Киеве 18 января таков:
- доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа);
- евро – 34,95 гривны (покупка) и 34,10 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 18 января, доллар не изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и стоил 28,05 гривны. Не выросло в цене и евро, его оценили в 34,1 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.
- В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.
- В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.
Поделиться новостью