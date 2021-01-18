Курс гривны к доллару и евро 18 января на наличном рынке обращались по-разному. Так, американская валюта продолжает подниматься в цене, а европейская – падает.

Доллар в понедельник, 18 января, покупали за 28,07 гривны (+4 копейки по сравнению с пятницей, 15 января), а продавали – по 28,31 гривны (+5 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в понедельник покупали за 33,76 гривны (-8 копейки), а продавали по 34,23 гривны (-3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 18 января таков:

доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа);

евро – 34,95 гривны (покупка) и 34,10 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 18 января, доллар не изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,05 гривны. Не выросло в цене и евро, его оценили в 34,1 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.

В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.

В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.

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