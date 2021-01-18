Курс гривні щодо долара та євро 18 січня на готівковому ринку поводились по різному. Так, американська валюта продовжує підніматись в ціні, а європейська – падає.

Долар у понеділок, 18 січня, купували за 28,07 гривні (+4 копійки у порівнянні з п'ятницею, 15 січня), а продавали – по 28,31 гривні (+5 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у понеділок купували за 33,76 гривні (-8 копійки), а продавали по 34,23 гривні (-3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 18 січня такий:

долар – 28,20 гривні (купівля) і 28,25 гривні (продаж);

євро – 34,95 гривні (купівля) і 34,10 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 18 січня, долар не змінився в ціні у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,05 гривні. Не зросло в ціні і євро, його оцінили в 34,1 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.

У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.

За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.

Тим часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.

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