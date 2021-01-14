Курс гривны к доллару и евро 14 января на наличном рынке вел себя нечто похожее. Так, американская и европейская валюты поднялись в цене по сравнению с предыдущим днем.

Доллар в четверг, 14 января, покупали за 27,99 гривны (+4 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 28,23 гривны (+5 копеек). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

До теми Курс валют на 14 января: доллар впервые в 2021 году стоит меньше чем 28 гривен

Евро во вторник покупали за 33,88 гривны (+1 копейка), а продавали по 34,31 гривны (без изменений).

Наличный курс валют в Киеве 14 января таков:

доллар – 28,10 гривны (покупка) и 28,20 гривны (продажа);

(покупка) и (продажа); евро – 34,00 гривны (покупка) и 34,15 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 14 января, доллар подешевел на 8 копеек и стоил 27,97 гривны. Евро стоило 34,00 гривны – на 8 копеек дешевле, чем в предыдущем банковского дня.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.

В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.

В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.

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