Курс гривні щодо долара та євро 14 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти трохи піднялись в ціні в порівнянні з попереднім днем.

Долар у четвер, 14 січня, купували за 27,99 гривні (+4 копійок у порівнянні з вівторком), а продавали – по 28,23 гривні (+5 копійок). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

До теми Курс валют на 14 січня: долар вперше у 2021 році коштує менше ніж 28 гривень

Євро у вівторок купували за 33,88 гривні (+1 копійка), а продавали по 34,31 гривні (без змін).

Готівковий курс валют у Києві 14 січня такий:

долар – 28,10 гривні (купівля) і 28,20 гривні (продаж);

євро – 34,00 гривні (купівля) і 34,15 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 14 січня, долар подешевшав на 8 копійок і коштував 27,97 гривні. Євро коштувало 34,00 гривні – на 8 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.

У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.

За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.

Тим часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.

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