На среду, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 13 января

Как сообщает Нацбанк, в среду, 13 января, 1 доллар стоит 27 гривен 97 копеек, что на 7 копеек меньше, чем во вторник, 12 января.

Обратите внимание Доллар должен стоить 11 гривен: The Economist обновил индекс Биг-Мака

Евро также существенно упало в цене. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны, это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,02 – 28,04 гривны;

– – гривны; евро – 34,08 – 34,11 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 27,96 гривны, продажа – 28,19 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 33,88 гривны, продажа – 34,31 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.

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