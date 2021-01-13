Наличный курс валют на 13 января: доллар и евро продолжают падать в цене
Курс гривны к доллару и евро 13 января на наличном рынке вел себя нечто похожее. Так, американская и европейская валюты потеряла в цене по сравнению с предыдущим днем.
Доллар в среду покупали за 27,95 гривны (-6 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 28,18 гривны (-7 копеек). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
К теме Курс валют на 13 января: доллар и евро резко упали по отношению к гривне
Евро в среду покупали по 33,87 гривны (-2 копейки), а продавали по 34,31 гривны (-2 копейки).
Наличный курс валют в Киеве 13 января таков:
- доллар – 28,10 гривны (покупка) и 28,20 гривны (продажа)
- евро – 34,00 гривны (покупка) и 34,20 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 13 января, доллар подешевел на 15 копеек и стоил 28,05 гривны. Евро стоил 34,08 гривны – на 30 копеек дешевле, чем предыдущего банковского дня.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.
- В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.
- В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.
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