Курс гривні щодо долара та євро 13 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти втратила в ціні в порівнянні з попереднім днем.

Долар у середу купували за 27,95 гривні (-6 копійок у порівнянні з вівторком), а продавали – по 28,18 гривні (-7 копійок). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

До теми Курс валют на 13 січня: долар і євро стрімко впали відносно гривні

Євро у вівторок купували за 33,87 гривні (-2 копійки), а продавали по 34,31 гривні (-2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 13 січня такий:

долар – 28,10 гривні (купівля) і 28,20 гривні (продаж);

євро – 34,00 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 13 січня, долар подешевшав на 15 копійок і коштував 28,05 гривні. Євро коштувало 34,08 гривні – на 20 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.

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