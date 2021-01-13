Готівковий курс валют на 13 січня: долар і євро продовжують падати в ціні
Курс гривні щодо долара та євро 13 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти втратила в ціні в порівнянні з попереднім днем.
Долар у середу купували за 27,95 гривні (-6 копійок у порівнянні з вівторком), а продавали – по 28,18 гривні (-7 копійок). Про це свідчать дані сайту finance.ua.
До теми Курс валют на 13 січня: долар і євро стрімко впали відносно гривні
Євро у вівторок купували за 33,87 гривні (-2 копійки), а продавали по 34,31 гривні (-2 копійки).
Готівковий курс валют у Києві 13 січня такий:
- долар – 28,10 гривні (купівля) і 28,20 гривні (продаж);
- євро – 34,00 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).
За курсом валют від НБУ 13 січня, долар подешевшав на 15 копійок і коштував 28,05 гривні. Євро коштувало 34,08 гривні – на 20 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.
- У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.
- Тим часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.
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