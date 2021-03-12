Курс гривны к доллару и евро 12 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская снова подорожали.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в пятницу, 12 марта, покупали за 27,66 гривны (+1 копейка по сравнению со четвергом, 11 марта), а продавали – по 27,84 гривны (без изменений).

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Евро в пятницу покупали за 32,90 гривны (+2 копейки), а продавали по 33,26 гривны (+1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 12 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,73 гривны (покупка) и 27,77 гривны (продажа)

евро – 33,05 гривны (покупка) и 33,15 гривны (продажа).

Официальный курс валют 12 марта

Источник: НБУ

В пятницу, 12 марта, доллар подорожал на 5 копеек и поднялся до отметки в 27,75 гривны. Европейская валюта также прибавила в цене и стоила 33,17 гривны, что на 24 копейки больше предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021 году

Украинская гривна начала 2021 год на наличном рынке с положительной динамики. Так, течение всего января она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников.

она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ.

украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ. Уже в марте национальная валюта Украины ощутимо укрепилась по отношению к доллару.

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