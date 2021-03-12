Наличный курс на 12 марта: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс гривны к доллару и евро 12 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская снова подорожали.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в пятницу, 12 марта, покупали за 27,66 гривны (+1 копейка по сравнению со четвергом, 11 марта), а продавали – по 27,84 гривны (без изменений).
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Евро в пятницу покупали за 32,90 гривны (+2 копейки), а продавали по 33,26 гривны (+1 копейка).
Наличный курс валют в Киеве 12 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,73 гривны (покупка) и 27,77 гривны (продажа)
- евро – 33,05 гривны (покупка) и 33,15 гривны (продажа).
Официальный курс валют 12 марта
Источник: НБУ
В пятницу, 12 марта, доллар подорожал на 5 копеек и поднялся до отметки в 27,75 гривны. Европейская валюта также прибавила в цене и стоила 33,17 гривны, что на 24 копейки больше предыдущего банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021 году
- Украинская гривна начала 2021 год на наличном рынке с положительной динамики. Так, течение всего января она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ.
- Уже в марте национальная валюта Украины ощутимо укрепилась по отношению к доллару.
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