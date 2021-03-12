Курс гривні щодо долара та євро 12 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська знову подорожчали.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у п'ятницю, 12 березня, купували за 27,66 гривні (+1 копійка у порівнянні з четвергом, 11 березня), а продавали – по 27,84 гривні (без змін).

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Євро у п'ятницю купували за 32,90 гривні (+2 копійки), а продавали по 33,26 гривні (+1 копійка).

Готівковий курс валют у Києві 12 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,73 гривні (купівля) і 27,77 гривні (продаж);

євро – 33,05 гривні (купівля) і 33,15 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 12 березня

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 12 березня, долар подорожчав на 5 копійок та піднявся до позначки у 27,75 гривні. Європейська валюта також додала в ціні та коштувала 33,17 гривні, що на 24 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Упродовж усього січня гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.

гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят. У лютому українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ.

українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ. У березні українська гривня відчутно зміцнилася щодо долара.

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