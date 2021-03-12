Готівковий курс на 12 березня: долар та євро знову додали в ціні
Курс гривні щодо долара та євро 12 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська знову подорожчали.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у п'ятницю, 12 березня, купували за 27,66 гривні (+1 копійка у порівнянні з четвергом, 11 березня), а продавали – по 27,84 гривні (без змін).
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Євро у п'ятницю купували за 32,90 гривні (+2 копійки), а продавали по 33,26 гривні (+1 копійка).
Готівковий курс валют у Києві 12 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,73 гривні (купівля) і 27,77 гривні (продаж);
- євро – 33,05 гривні (купівля) і 33,15 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 12 березня
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 12 березня, долар подорожчав на 5 копійок та піднявся до позначки у 27,75 гривні. Європейська валюта також додала в ціні та коштувала 33,17 гривні, що на 24 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Упродовж усього січня гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.
- У лютому українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ.
- У березні українська гривня відчутно зміцнилася щодо долара.
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