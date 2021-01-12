Наличный курс валют 12 января: доллар и евро теряют в цене
Курс гривны к доллару и евро 12 января на наличном рынке вел себя несколько похоже. Так, американская и европейская валюты потеряли в цене по сравнению с предыдущим днем.
Доллар во вторник покупали за 28,01 гривны (-13 копеек по сравнению с понедельником), а продавали – по 28,25 гривны (-14 копеек). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро во вторник покупали по 33,9 гривны (-20 копеек), а продавали по 34,33 гривны (-27 копейки).
Наличный курс валют в Киеве 12 января таков:
доллар – 28,05 гривны (покупка) и 28,18 гривны (продажа)
евро – 33,9 гривны (покупка) и 34,2 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 12 января, доллар подешевел на 8 копеек и стоил 28,2 гривны. Евро стоил 34,28 гривны – на 63 копейки дешевле, чем в предыдущий банковский день.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.
- В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.
- В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.
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