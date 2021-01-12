Курс гривны к доллару и евро 12 января на наличном рынке вел себя несколько похоже. Так, американская и европейская валюты потеряли в цене по сравнению с предыдущим днем.

Доллар во вторник покупали за 28,01 гривны (-13 копеек по сравнению с понедельником), а продавали – по 28,25 гривны (-14 копеек). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали по 33,9 гривны (-20 копеек), а продавали по 34,33 гривны (-27 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 12 января таков:

доллар – 28,05 гривны (покупка) и 28,18 гривны (продажа)

евро – 33,9 гривны (покупка) и 34,2 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 12 января, доллар подешевел на 8 копеек и стоил 28,2 гривны. Евро стоил 34,28 гривны – на 63 копейки дешевле, чем в предыдущий банковский день.

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