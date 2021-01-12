Курс гривні щодо долара та євро 12 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти втратила в ціні в порівнянні з попереднім днем.

Долар у вівторок купували за 28,01 гривні (-13 копійок у порівнянні з понеділком), а продавали – по 28,25 гривні (-14 копійок). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у вівторок купували за 33,9 гривні (-20 копійок), а продавали по 34,33 гривні (-27 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 12 січня такий:

долар – 28,05 гривні (купівля) і 28,18 гривні (продаж);

євро – 33,9 гривні (купівля) і 34,2 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 12 січня, долар подешевшав на 8 копійок і коштував 28,2 гривні. Євро коштувало 34,28 гривні – на 63 копійки дешевше, аніж попереднього банківського дня.

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