Готівковий курс валют 12 січня: долар і євро втрачають у ціні
Курс гривні щодо долара та євро 12 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти втратила в ціні в порівнянні з попереднім днем.
Долар у вівторок купували за 28,01 гривні (-13 копійок у порівнянні з понеділком), а продавали – по 28,25 гривні (-14 копійок). Про це свідчать дані сайту finance.ua.
До теми Який курс долара та євро в обмінниках України 12 січня
Євро у вівторок купували за 33,9 гривні (-20 копійок), а продавали по 34,33 гривні (-27 копійки).
Готівковий курс валют у Києві 12 січня такий:
долар – 28,05 гривні (купівля) і 28,18 гривні (продаж);
євро – 33,9 гривні (купівля) і 34,2 гривні (продаж).
За курсом валют від НБУ 12 січня, долар подешевшав на 8 копійок і коштував 28,2 гривні. Євро коштувало 34,28 гривні – на 63 копійки дешевше, аніж попереднього банківського дня.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.
- У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.
- Ти часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.
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