В 2021 году гривна стремительно укрепляется относительно доллара. И на этой неделе украинская валюта может продолжить эту тенденцию.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 8 по 12 февраля коридор на межбанке будет в пределах 27,60 – 28,00 гривны. В банках наличный курс доллара будет в пределах 27,50 – 28,20.

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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 27,50 – 27,90.

Что влияет на гривну

МВФ: неизвестный результат

Переговоры о продолжении сотрудничества Украины с МВФ продолжаются и именно на этой неделе могут быть известны детали: будет следующий транш или нет и когда. Позитивные новости укрепят гривнe так как придут больше инвесторов и будет большее доверие в то время, как негативные новости могут навредить курсу гривны.

Напомним, что первый транш в размере 2,1 миллиарда гривен Украина получила еще в июне 2020 года. В прошлом году ожидали еще 2 транша, но их так и не получили.

Нерезиденты и ОВГЗ

С начала года иностранцы уложились в ОВГЗ в сумме 12 миллиардов гривен, по данным Министерства финансов. Это значительная сумма, которая подпитывает курс гривны, ведь иностранцы, чтобы уложиться, – продают на рынок иностранную валюту и покупают украинскую.

Вмешательство НБУ

Нацбанк не дает гривны быстро укрепляться. На прошлой неделе, НБУ купил 90 миллионов долларов на рынке в золотовалютные запасы. На этой неделе Нацбанк может продлить интервенции.