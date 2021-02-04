Наличный курс на 4 февраля: гривна уверенно дорожает
Курс гривны относительно доллара и евро 4 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.
Источник: 24 канал
По данным finance.ua, доллар в четверг, 4 февраля, покупали за 27,82 гривны (+5 копеек по сравнению со средой, 3 февраля), а продавали – по 28,03 гривны (-8 копееек).
Объясняем Почему курс евро падает в 2021
Евро во среду покупали за 33,26 гривны (-20 копеек), а продавали по 34,67 гривны (-18 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 4 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,96 гривны (продажа)
- евро – 33,35 гривны (покупка) и 33,55 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 4 февраля, доллар подешевел на 7 копеек и составил 27,99 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в четверг ее оценили в 33,64 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
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