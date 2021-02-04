Украинская гривна ощутимо укрепилась относительно евро в январе 2021 и продолжает это делать в феврале. Каковы причины и что происходит на рынке валют?

Источник: 24 канал

Что происходит с курсом гривны относительно евро

С начала года курс гривны относительно евро укрепился на 1 гривну 10 копеек (более 3%) и по состоянию на 4 февраля составляет 33,64 гривны, по данным Нацбанка.

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Среди причин роста гривны относительно евро есть как внутренние, так и внешние факторы. Подробнее расскажем о внешних, ведь в четверг, 4 февраля, евро достигло двухмесячного минимума по отношению к доллару.

Почему евро падает

Источник: Bloomberg

Основной причиной для падения евро к доллару является неспособность Европейского Союза обеспечить вакцинацию на том же уровне, что Великобритания и США.

Это усилило опасения в регионе касательно негативных последствий очередных локдаунов и карантинных мероприятий.

В то же время доллар демонстрирует лучшие результаты благодаря предполагаемому принятию очередных экономических стимулов в США, что увеличило поступления денег в казначейство.

Отклонение евро от справедливой стоимости началось примерно тогда, когда вакцинационний разрыв стал новостью в начале года,

– сказал Стивен Енглендер с Standard Chartered Bank.

Курс евро к доллару

Евро в среду, 3 февраля, опустилось до уровня 1,20 доллара, самого низкого показателя с 1 декабря, согласно ECB.

А накануне, 6 января курс достиг 1,23 доллара, что является самым высоким показателем с апреля 2018 года.

Джордж Саравелос с Deutsche Bank ожидает, что курс может опуститься до 1,18 доллара.

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