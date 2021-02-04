Курс гривні щодо долара та євро 4 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.

Джерело: 24 канал

За даними finance.ua, долар у четвер, 4 лютого, купували за 27,82 гривні (+5 копійок у порівнянні з середою, 3 лютого), а продавали – по 28,03 гривні (-8 копійок).

Пояснюємо Чому курс євро падає у 2021

Євро у четвер купували за 33,26 гривні (-20 копійок), а продавали по 33,67 гривні (-18 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 4 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,96 гривні (продаж);

євро – 33,35 гривні (купівля) і 33,55 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 4 лютого, долар подешевшав на 7 копійок і становив 27,99 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у четвер її оцінили в 33,64 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

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