Курс гривны к доллару и евро 1 марта на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта подорожала, а европейская наоборот – упала в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в понедельник, 1 марта, покупали за 27,84 гривны (+2 копейки по сравнению с пятницей, 26 февраля), а продавали – по 28,03 гривны (+3 копейки).

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Евро в понедельник покупали за 33,50 гривны (-13 копеек), а продавали по 33,88 гривны (-14 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 1 марта таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,60 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).

Официальный курс валют 1 марта

Источник: НБУ

В понедельник, 1 марта, доллар подорожал на 2 копейки и достиг отметки в 27,95 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене и стоила 33,84 гривны, что на 31 копейку меньше, чем предыдуще банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода в середине месяца.

гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода в середине месяца. В феврале украинская валюта вновь показала положительную динамику на наличном рынке. Все благодаря существенным инвестициям нерезидентов к облигациям внутреннего займа. Однако в середине февраля гривна упала в цене.

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