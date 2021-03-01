Наличный курс на 1 марта: евро подешевел более чем на 10 копеек
Курс гривны к доллару и евро 1 марта на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта подорожала, а европейская наоборот – упала в цене.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в понедельник, 1 марта, покупали за 27,84 гривны (+2 копейки по сравнению с пятницей, 26 февраля), а продавали – по 28,03 гривны (+3 копейки).
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Евро в понедельник покупали за 33,50 гривны (-13 копеек), а продавали по 33,88 гривны (-14 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 1 марта таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)
- евро – 33,60 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).
Официальный курс валют 1 марта
Источник: НБУ
В понедельник, 1 марта, доллар подорожал на 2 копейки и достиг отметки в 27,95 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене и стоила 33,84 гривны, что на 31 копейку меньше, чем предыдуще банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода в середине месяца.
- В феврале украинская валюта вновь показала положительную динамику на наличном рынке. Все благодаря существенным инвестициям нерезидентов к облигациям внутреннего займа. Однако в середине февраля гривна упала в цене.
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