Готівковий курс на 1 березня: євро подешевшало більше ніж на 10 копійок
Курс гривні щодо долара та євро 1 березня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта подорожчала, а європейська навпаки – впала в ціні.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у понеділок, 1 березня, купували за 27,84 гривні (+2 копійки у порівнянні з п'ятницею, 26 лютого), а продавали – по 28,04 гривні (+3 копійки).
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Євро у понеділок купували за 33,50 гривні (-13 копійок), а продавали по 33,88 гривні (-14 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 1 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);
- євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 1 березня
Джерело: НБУ
У понеділок, 1 березня, долар подорожчав на 2 копійки та досягнув позначки у 27,95 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні та коштувала 33,84 гривні, що на 31 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Продовж всього січня гривня дорожчала відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.
- У лютому українська валюта знову показала позитивну динаміку на готівковому ринку. Все завдяки суттєвим інвестиціям нерезидентів до облігацій внутрішньої позики. Однак в середині лютого гривня впала в ціні.
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