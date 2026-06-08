Какой курс валют в банках

Покупка доллара проходит в среднем по 44,10 гривны (+5 копеек), а продажа – по 44,59 гривны (+1 копейка), о чем сообщили в Минфине.

(+5 копеек), а продажа – по (+1 копейка), о чем сообщили в Минфине. А покупка евро проходит по 51,10 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (-5 копеек).

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Какова стоимость валют на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем осуществляется по 44,35 гривны (без изменений), а продажа – по 44,36 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – по (-2 копейки). Но покупка евро в среднем стоит 51,45 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,69 гривны (-4 копейки).

Какой курс валют в обменниках

Доллары обменники покупают в среднем по 43,87 гривны (+21 копейка), а продают – по 44,35 гривны (-+5 копеек).

(+21 копейка), а продают – по (-+5 копеек). Зато евро в среднем покупают по 51,35 гривны (+1 копейка), а продают – по 51,85 гривны (-10 копеек).

Что еще стоит знать о валюте

Эксперт Тарас Лесовой считает, что в течение второй недели июня курс доллара будет колебаться в пределах 44,2 – 44,7 гривны. В то же время евро традиционно будет демонстрировать широкую амплитуду в 51 – 52,5 гривны.

По мнению специалиста, в течение недели 8 – 14 июня любые курсовые изменения будут "вялыми".

В частности, течение июня валютный рынок будет оставаться в состоянии "контролируемой изменчивости". Это означает, что не будет происходить курсовых скачков или изменения текущих трендов.

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Ориентировочный курс доллара в июне – от 43,80 до 44,80 гривны, а курс евро – от 51 до 52 гривен.