Валюты уверенно дорожают в банках: какой курс предлагают обменники

В четверг, 21 мая, официальный курс доллара в Украине Нацбанк установил на уровне 44,22 гривны, а евро – 51,30 гривны. Однако обменники предлагают украинцам совсем другую цену иностранных валют.

Какой курс валют установили банки?

Украинские банки по состоянию на утро подняли курс иностранных валют, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Смотрите также От серебряных слитков до банкнот: как выглядели первые украинские деньги разных эпох

Покупка доллара в среднем проводится по 43,93 гривны (+4 копейки), а продажа – по 44,45 гривен и (+5 копеек).

(+4 копейки), а продажа – по и (+5 копеек). В то же время покупка евро стоит в среднем 51,05 гривны (+5 копеек), а продажа – 51,75 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

На черном рынке ситуация несколько иная: здесь доллар дешевеет.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,05 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,10 гривны (-4 копейки).

(-1 копейка), а продажа – по (-4 копейки). Тогда как покупка евро проходит в среднем по 51,45 гривны (без изменений по сравнению со средой), а продажа – по 51,61 гривне (+1 копейка).

Какой курс валют в обменниках?

В обменниках доллар тоже пошел в гору, а вот продажа евро ощутимо подешевела, как свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара в среднем стоит 43,72 гривны (+5 копеек), а продажа – 44,14 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продажа – (+1 копейка). Зато евро покупают в среднем по 51,34 гривны (+3 копейки), а продают – по 51,82 гривны (-15 копеек).

Чего ждать от курса валют до конца мая?

Эксперты ожидают, что до конца мая валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, без резких колебаний. По прогнозам, курс доллара будет находиться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, тогда как евро может меняться в более широком диапазоне – от 50,50 до 52,50 гривны.

В комментарии для 24 Канала сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ключевым игроком на валютном рынке и в дальнейшем будет оставаться Национальный банк. Он в случае необходимости будет сдерживать резкие скачки или проседание курса.

В то же время на валютный рынок будет влиять сразу несколько важных факторов. Прежде всего речь идет о росте потребительских цен из-за подорожания топлива и общего ускорения инфляции.

Кроме того, важную роль будет играть глобальная экономическая ситуация, в частности напряжение вокруг Ормузского пролива, которое влияет на цены энергоносителей в мире. Также значение будут иметь объемы международной финансовой помощи Украине и графики поступления новых траншей.