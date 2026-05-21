Какой курс валют установили банки?

Украинские банки по состоянию на утро подняли курс иностранных валют, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем проводится по 43,93 гривны (+4 копейки), а продажа – по 44,45 гривен и (+5 копеек).

В то же время покупка евро стоит в среднем 51,05 гривны (+5 копеек), а продажа – 51,75 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

На черном рынке ситуация несколько иная: здесь доллар дешевеет.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,05 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,10 гривны (-4 копейки).

Тогда как покупка евро проходит в среднем по 51,45 гривны (без изменений по сравнению со средой), а продажа – по 51,61 гривне (+1 копейка).

Какой курс валют в обменниках?

В обменниках доллар тоже пошел в гору, а вот продажа евро ощутимо подешевела, как свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара в среднем стоит 43,72 гривны (+5 копеек), а продажа – 44,14 гривны (+1 копейка).

Зато евро покупают в среднем по 51,34 гривны (+3 копейки), а продают – по 51,82 гривны (-15 копеек).

Чего ждать от курса валют до конца мая?

Эксперты ожидают, что до конца мая валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, без резких колебаний. По прогнозам, курс доллара будет находиться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, тогда как евро может меняться в более широком диапазоне – от 50,50 до 52,50 гривны.

В комментарии для 24 Канала сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ключевым игроком на валютном рынке и в дальнейшем будет оставаться Национальный банк. Он в случае необходимости будет сдерживать резкие скачки или проседание курса.

В то же время на валютный рынок будет влиять сразу несколько важных факторов. Прежде всего речь идет о росте потребительских цен из-за подорожания топлива и общего ускорения инфляции.

Кроме того, важную роль будет играть глобальная экономическая ситуация, в частности напряжение вокруг Ормузского пролива, которое влияет на цены энергоносителей в мире. Также значение будут иметь объемы международной финансовой помощи Украине и графики поступления новых траншей.