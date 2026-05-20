Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 20 мая торгуется по 44,15 гривны. То есть цена американской валюты осталась без изменений против 19 мая. Официальный курс евро составляет 51,29 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 12 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 21 мая курс валют будет таким:

доллар – 44,22 гривны (+7 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 51,30 гривны (+1 копейка).

Заметьте! Предыдущий рекорд американская валюта установила еще 13 марта – 44,16 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,05 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,69 гривны, а продажа – по 44,12 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 20 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,42 гривны , а продажа – по 51,58 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,29 гривны, а продажа – по 51,96 гривны.

Как может измениться курс доллара?

Напомним, в эксклюзивном комментарии в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны.

Прогнозировалось, что спрос на рынке будет преобладать предложение на 10 – 15%, прежде всего из-за поведения импортеров топлива, которые являются основными покупателями валюты. Они сейчас зависят от ситуации на мировом нефтяном рынке, которая вряд ли быстро улучшится в ближайшее время.

Итак, поскольку риски обострения ситуации на Ближнем Востоке сохраняются, трейдеры остаются активными.