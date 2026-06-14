Подешевел ли доллар в обменниках Украины в конце недели
Уже в понедельник, 15 июня, официальный курс доллара в Украине составит 44,81 гривны. Однако подешевел ли доллар в обменниках накануне новой недели — читайте в материале.
Какой курс валюты в банках
- По состоянию на утро 14 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,50 гривны (-2 копейки), а продажа – 45,10 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51,50 гривны (-5 копеек), а продажа – по 52,25 гривны (-2 копейки).
Смотрите также Обменники не хотят принимать некоторые доллары – законно ли это и куда можно пожаловаться
Что с курсом валюты на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,95 гривны (без изменений), а продажа – 44,91 гривны (-3 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 52,06 гривны (+2 копейки), а продажа – по 52,25 гривны (без изменений).
Какой курс в обменных пунктах
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,37 гривны (-10 копеек), а продают – по 44,95 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают по 51,66 гривны (-4 копейки), а продают – по 52,50 гривны (без изменений).
Как Нацбанк поддерживает курс гривны
В комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой напомнил, что в настоящее время Нацбанк действует в рамках режима "управляемой гибкости", а значит уравновешивает ситуацию на валютном рынке.
Вероятно, в течение недели с 15 по 21 июня спрос будет превышать предложение на 10–15%, поэтому регулятору придется влить 850 – 900 миллионов долларов в рамках интервенций.
Кроме того, в ближайшее время на заседании монетарного комитета пересмотрят учетную ставку. По оценке банкира, показатель сохранят на уровне 15%, что в целом соответствует текущим рыночным ожиданиям.