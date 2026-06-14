Який курс валюти в банках

Станом на ранок 14 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,50 гривні (-2 копійки), а продаж по 45,10 гривні (без змін).

(-2 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,50 гривні (-5 копійок), а продаж – по 52,25 гривні (-2 копійки).

Дивіться також Обмінники не хочуть приймати деякі долари – чи законно це та куди можна скаржитися

Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,95 гривні (без змін), а продаж – по 44,91 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 52,06 гривні (+2 копійки), а продаж – по 52,25 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,37 гривні (-10 копійок), а продають – по 44,95 гривні (-1 копійка).

(-10 копійок), а продають – по (-1 копійка). Євро купують по 51,66 гривні (-4 копійки), а продають – по 52,50 гривні (без змін).

Як Нацбанк підтримує курс гривні

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий нагадав, що наразі Нацбанк діє в межах режиму "керованої гнучкості", а отже врівноважує ситуацію на валютному ринку.

Ймовірно, протягом тижня 15 – 21 червня попит домінуватиме над пропозицією в межах 10 – 15%, тож регулятору доведеться влити 850 – 900 мільйонів доларів інтервенцій.

Окрім того, незабаром засідання монетарного комітету перегляне облікову ставку. За оцінкою банкіра, показник збережуть на рівні 15%, що загалом відповідає поточним ринковим очікуванням.