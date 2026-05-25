Доллар заходит в новую неделю с рекордом – какой курс в обменниках

В понедельник, 25 мая, официальный курс доллара в Украине побил новый исторический максимум в 44,26 гривны, тогда как курс евро составляет 51,33 гривны. А вот как изменились цены в банках и обменных пунктах – читайте далее.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 25 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,93 гривны (+1 копейка), а продажа по 44,43 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 51,05 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,70 гривны (+3 копейки).

Смотрите также 100 долларов с портретом Трампа – может ли президент США появиться на деньгах

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,11 гривны (без изменений), а продажа – по 44,13 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – по (-2 копейки). Зато покупка евро проходит по 51,48 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,64 гривны (-1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,69 гривны (+12 копеек), а продают – по 44,14 гривны (+5 копеек).

(+12 копеек), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 51,28 гривны (без изменений), а продают – по 51,82 гривны (+6 копеек).

Как изменится доллар в конце весны?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала детали рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, доллар в последнюю неделю мая вряд ли удивит украинцев резким изменением курса, ведь тот будет колебаться в пределах 43,8 – 44,5 гривны.

Такое относительное спокойствие на валютном рынке можно объяснить сдержанной динамикой цен на топливо в течение месяца и соответствующим уменьшением инфляционных ожиданий среди граждан.

Кроме того, учетная ставка НБУ поддерживает интерес к гривневым депозитам как инструменте защиты сбережений, а интервенции регулятора – балансируют спрос и предложение на межбанке.