Подорожали ли наличные для украинцев после нового скачка курса доллара
В пятницу, 5 июня, официальный курс доллара в Украине установил новый рекорд в 44,37 гривны, тогда как курс евро вырос до 51,66 гривны. Сколько стоят наличные на рынке – читайте далее.
Какой курс валюты в банках
- По состоянию на утро 5 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,07 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,57 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро проходит по 51,27 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,92 гривны (+7 копеек).
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Что со стоимостью валюты на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,30 гривны (+5 копеек), а продажа – по 44,35 гривны (+5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 51,67 гривны (+2 копейки), а продажа – по 51,88 гривны (+13 копеек).
Какой курс в обменниках
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,80 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,38 гривны (+11 копеек).
- Евро покупают по 51,41 гривны (-5 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+8 копеек).
Как формируется цена на наличные деньги
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что наличный курс валюты в Украине формируется с учетом ситуации на межбанке.
В свою очередь Нацбанк продолжает сглаживать чрезмерные колебания благодаря режиму "управляемой гибкости". Именно поэтому разница между ценами покупки и продажи валюты остается относительно незначительной, а ежедневные изменения – умеренными.
В то же время банкир предостерег, что в случае усиления внешних рисков дневные колебания могут вырасти до 30 – 70 копеек. Кроме того, в начале лета рынок, вероятно, сохранит тенденции, которые сформировались еще в мае.